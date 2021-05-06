В Киеве неизвестные уничтожили велодорожку

В Киеве на просп. Победы, 67 неизвестные частично уничтожили велосипедную дорожку.

Об этом в Facebook информирует сообщество "Киев - Велосипедное город".

Фото: Оксана Марюк

"Во время пасхальных праздников в Святошинском районе неизвестные строители разобрали дорожное ограждение и бордюр, часть двусторонней велосипедной дорожки, полосу газона и начали устраивать парковочный карман", - говорится в сообщении.

В дорожно-эксплуатационном управлении Святошинского района активистам сообщили, что никаких разрешительных документов на указанные строительные работы не выдавали.

"Поскольку зафиксировано самовольное строительство на балансовых территориях нескольких коммунальных предприятий - составлены соответствующие заявления в полицию", - добавили активисты.

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Упомянутая велосипедная дорожка является частью магистрального велосипедного маршрута №5 "проспект Победы - центр", обустроенная в рамках капитального ремонта просп. Победы в 2016-м. В 2017-2018 годах в рамках капитального ремонта путепровода возле станции метро Нивки часть велосипедной дорожки шириной 2 м была выполнена мощением с декоративной брусчатки красного цвета.