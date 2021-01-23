В Киеве неизвестные разогнали акцию в поддержку Навального

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В Киеве неизвестные сорвали акцию в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, которая проходила возле посольства РФ.

Неизвестные назвались "патриотически настроенными гражданами". Сорвали и сожгли плакаты, разбили таблички. Объяснили, что выступают против Навального, потому что он по их мнению такой же "имперец" как и Владимир Путин, сообщает Цензор.Нет.

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В процессе перепалки между участниками акции и противниками возникла драка, которую пресекли правоохранители. Сейчас конфликт исчерпан, а его участники разошлись.

Митинги в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального проходят более чем в 60 российских городов и в 50 городах за пределами страны, в том числе Париже, Тель-Авиве, Риме, Нью-Йорке и Амстердаме. Люди выходят на несогласованные митинги, и первые задержания прошли еще до их начала. По состоянию на 16.10 по московскому времени по всей территории России задержали 1090 человек. Больше всего задержанных в Москве (не меньше 60 человек), в Новосибирске (67 человек) и в Санкт-Петербурге (50 задержанных).