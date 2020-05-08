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пятница, 08 мая 2020 12:25

В Киеве – наибольшее число жертв Covid-19 с начала эпидемии

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В Киеве – наибольшее число жертв Covid-19 с начала эпидемии
127 киевлян выздоровели от коронавируса. Фото: Reuters

Впервые с начала карантина в Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.

"Впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошедшие сутки в столице - 3 летальных исхода.

Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них 1 медик.

На сегодня в столице 1721 подтвержденный случай заболевания Covid-19. 32 человека умерли", - сказал Кличко.

127 киевлян уже преодолели болезнь.

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Парламент принял за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус. Законопроект также должен позволить повысить оплату медработников в период самоизоляции.

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