В Киеве – наибольшее число жертв Covid-19 с начала эпидемии

Впервые с начала карантина в Киеве за сутки от коронавируса умерли 3 человека.
Об этом сообщил мэр Виталий Кличко на брифинге.
"Впервые за время борьбы Киева с пандемией за прошедшие сутки в столице - 3 летальных исхода.
Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 человек. Среди них 1 медик.
На сегодня в столице 1721 подтвержденный случай заболевания Covid-19. 32 человека умерли", - сказал Кличко.
127 киевлян уже преодолели болезнь.
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Парламент принял за основу и в целом законопроект, предусматривающий бесплатное обязательное тестирование граждан на коронавирус. Законопроект также должен позволить повысить оплату медработников в период самоизоляции.
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