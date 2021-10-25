В Киеве начались первые морозы

Впервые этой осенью температура в Киеве снизилась до -0,5ºС. Фото: Pexels

25 октября этой осенью в Киеве температура воздуха впервые снизилась до -0,5ºС.

Об этом свидетельствуют данные наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Похолодание означает окончание безморозного периода, который длился с 13 марта. Он продержался 219 дней.

"Средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням", - говорится в сообщении.

Наиболее короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 году. Продолжались 144 дня. Самые длинные - 223 дня были в 2008 и 2013 году.

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Официальное начало зимы произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0°С в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября.

В ближайшие три дня в Украине ожидается значительное похолодание. Кое-где температура снизится до -9°С, сообщает Укргидрометцентр. Прогнозируют небольшую облачность, ветер преимущественно северо-западный, 5-12 м/с.