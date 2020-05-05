В Киеве начали работать рынки: список

5 мая в Киеве работают три рынка, впоследствии откроется больше. Фото: pixabay

5 мая в Киеве начали работать 3 рынка.

Завтра откроются еще 2, об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил на онлайн-брифинге.

По его словам, столичное управление Госпродпотребслужбы проверило 37 рынков, соответствуют ли они нормам и карантинным требованиям. Ведь несколько дней назад еще не отвечали. Кличко отметил, что администрации рынков активно готовились, создавали необходимые условия для работы в нынешней эпидемиологической ситуации и постепенно будут открываться.

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"Сегодня в столице уже открылись 3 рынка: "Демеевский" - в Голосеевском районе, "Маяк" - в Деснянском и "Базар на Лесной". Завтра должны открыться "Владимирский" и "Печерский" рынки", - сообщил мэр.

Он также призвал киевлян соблюдать правила безопасности и на рынках: соблюдать дистанцию, носить маски и перчатки и пользоваться дезинфекторами.

В Киевской области после разрешения Кабмина, по состоянию на 2 апреля, с соблюдением противоэпидемических требований возобновили работу 13 агропродовольственных рынков. 4 рынка уже работают в Васильковском районе и по одному - в Киево-Святошинском, Броварском, Белоцерковском, Сквирском и Мироновском районах. Также по одному открылись в Гостомеле и Буче и 2 в Белой Церкви.