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суббота, 02 мая 2020 22:37

В Киевской области заработали рынки

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В Киевской области заработали рынки
Заработали рынки. Фото: Униан

В Киевской области после разрешения Кабмина состоянию на 2 апреля с соблюдением противоэпидемических требований возобновили работу 13 агропродовольственных рынков.

Четыре рынки уже работают в Васильковском районе и по одному в Киево-Святошинском, Броварском, Белоцерковском, Сквирскому и Мироновском районах. Также по одному открылись в Гостомеле и Буче, и два в Белой Церкви, сообщается на сайте КГГА.

Всего в области насчитывается 74 рынков. Ожидается, что остальные возобновят работу в ближайшее время при условии строгого соблюдения всех установленных противоэпидемических требований. В частности, это измерение температуры тела у продавцов и посетителей, а также дистанция между ними в несколько метров, пребывание на территории рынка в масках и перчатках.

"Представители Держпродпотребслужбы контролировать соблюдение продовольственным рынком противоэпидемических требований. В случае допущения нарушений будут налагаться штрафы", - заверил и.о. председателя Киевской ОГА Василий Володин.

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Ни один из агропродовольственных рынков в Киеве не готов обеспечить выполнение требований для открытия. Сотрудники говорят, что выполнить условия правительства очень сложно. В свою очередь, в КГГА заявили, что рынки будут открывать постепенно, в случае если будут выполнены требования.

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