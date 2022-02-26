В Киеве начал действовать комендантский час до понедельника

На улицу ни в коем случае выходить нельзя. Фото: КГГА

Комендантский час в Киеве и Киевской области начался сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля в понедельник.

В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кличко на английском обратился к иностранным гражданам

Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Сейчас в Киевской области напряженно, всю ночь продолжались ожесточенные бои.