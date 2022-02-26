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Спецтема: Напад Росії на Україну

В Киеве начал действовать комендантский час до понедельника

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В Киеве начал действовать комендантский час до понедельника
На улицу ни в коем случае выходить нельзя. Фото: КГГА

Комендантский час в Киеве и Киевской области начался сегодня в 17:00 и завершится в 08:00 28 февраля в понедельник.

В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено, сообщают в Киевской городской государственной администрации.

Киевлян призывают максимально ограничить передвижение и до начала комендантского часа.

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Все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага.

В случае объявления воздушной тревоги следует последовать в ближайшее укрытие. В режиме укрытия работают станции метро. При необходимости на станциях могут быть опущены гермозатворы.

Сейчас в Киевской области напряженно, всю ночь продолжались ожесточенные бои.

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