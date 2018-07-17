В Киеве на столбе нашли удава

В Киеве на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава.

Пресмыкающееся сняли и изолировали от окружающих. Как оно туда попало - неизвестно. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Каким образом это удивительное создание попало на фонарный столб - загадка. Но к счастью, змея была успешно снята и изолирована от людей. Уважаемые любители экстравагантных зверушек, держите своих змей при себе! ", - говорится в подписи под фото рептилии.

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Автор: dtp.kiev.ua В Киеве на на фонарном столбе по ул. Жилянской, 54 нашли удава

Во Львове возле детсада по улице Гринченко нашли змею. Неравнодушные граждане передали пресмыкающееся ученым, змея оказалась ядовитой.