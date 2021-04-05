В Киеве на Северном мосту произошла трагедия

Трагедия в Киеве: на Северном мосту выстроились "скорые". Фото: скриншот с видео

В Киеве на выезде из Северного моста произошло ЧП.

Об этом в Facebook сообщил "Киев Оперативный".

"Только что с Северного моста, прямо на дорогу, упал/прыгнул мужчина", - говорится в посте.

Однако по другой версии, мужчину насмерть сбила машина, о чем и говорит автор видео. Подробности трагедии выясняют правоохранители.

На мосту образовалась огромная пробка.

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