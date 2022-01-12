В Киеве на две пересадочные станции метро не пускают пассажиров

Станции метро Дворец спорта и Польша Льва Толстого закрыли для пассажиров. Фото: pixabay.com

В среду, 12 января, две станции метро закрыли для входа и выхода пассажиров из-за возможного минирования.

Речь идет о Площади Льва Толстого, Дворце спорта и пересадочном узле, сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

"Поступил анонимный звонок о минировании", - отметили в сообщении.

Информацию об открытии станции обещают опубликовать сразу после проверки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Хотел развлечься: подросток "заминировал" больницу

16 ноября 2021-го стало известно, что стоимость проезда в коммунальном общественном транспорте в Киеве возрастет до 20 грн. Одна поездка в метрополитене, трамвае, троллейбусе, автобусе будет стоить 20 грн при наличии разового билета.