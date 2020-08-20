В Киеве мужчина выпрыгнул с окна многоэтажки

В результате падения, мужчина получил травмы несовместимые с жизнью. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве, на ул. Маршала Тимошенко, 13-А, с окна многоэтажки выпал мужчина. Предварительная версия - самоубийство.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

"К сожалению, от полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.



Все обстоятельства трагедии устанавливает следствие.





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14 августа, в 5:00, в Харькове, возле жилого дома на просп. Тракторостроителей, нашли труп неизвестного. Тело лежало на капоте автомобиля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.