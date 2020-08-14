На капоте авто нашли труп неизвестного

В Харькове мужчина выпал из окна на припаркованное авто и погиб. Фото: hk.npu.gov.ua

14 августа, в 5:00, в Харькове, возле жилого дома на проспекте Тракторостроителей, нашли труп неизвестного.

Тело лежало на капоте автомобиля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"На месте происшествия полицейские выяснили, что гражданин в возрасте около 35-40 лет, прыгнул из окна лестничной площадки на 7-м этаже многоэтажки на проспекте Тракторостроителей", - сказано в сообщении.

Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии и личность погибшего.

В Харькове, на ул. Культуры, мужчина выпал из окна на припаркованный во дворе дома автомобиль и погиб. По словам соседей, в доме, в котором произошла трагедия, мужчина имел несколько квартир. А инцидент произошел в соседнем доме, где из окна выпала женщина с младенцем.