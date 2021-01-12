В Киеве мужчина парализовал движение трамваев

В Киеве 12 января мужчина упал на посадочную платформу трамвайной остановки возле станции метро Черниговская.

На место происшествия вызвали скорую помощь, сообщило КП "Киевпастранс".

"Задерживается движение трамваев №8, 22, 29, 28, 33К на станцию метро Черниговская в направлении метро Позняки", - добавили в предприятии.

Другие подробности происшествия неизвестны.

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В Киеве во время усиленного карантина с 8 до 24 января внесли изменения в работу общественного транспорта. В частности на станциях метро возможно ограничение на вход во избежание скопления людей на платформах и в вагонах поездов.