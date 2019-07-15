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понедельник, 15 июля 2019 13:03

В Киеве мужчина оригинально "обошел" ливень

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В Киеве мужчина оригинально &quot;обошел&quot; ливень
Мужчина на руках смог сбежать из водяной ловушки на остановке. Фото: скриншот с видеоролике

В сети опубликовали видео, где мужчина передвигается с помощью рук на одной из затопленных остановок Киева.

Повиснув на конструкции навеса, он выбрался из водяной ловушки, не промочив ног, сообщает "Киев оперативный".

"Самый эффективный способ перемещаться по Киеву, когда идет дождь", - говорится в заметке.

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Пользователи оценили находчивость и физическую форму героя видео.

Отметили также и музыкальное сопровождение. Музыкальная тема из телешоу "Форт Буаяр". Параллельно раскритиковали городские власти за неспособность справиться с проблемой затопления столицы в период сильных осадков.

12 июля на Закарпатье в южных Карпатах выпал снег.

Солдаты, охраняющие пограничную территорию с Румынией, сняли, как снежная буря накрыла всю гору.

На ролике видно, что там прошли сильные осадки, под белым "покрывалом" стоят деревья и дома.

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15
июля

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