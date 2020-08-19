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среда, 19 августа 2020 16:03

В Киеве мужчина обстрелял автомобиль полиции

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Сегодня утром, 19 августа, патрульные двигались в Соломенском районе столицы мимо остановки Смелянская.

Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"С собой 44-летний мужчина имел предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным, и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - говорится в сообщении.

Автор: Патрульная полиция Киева
  Задержанный мужчина вел себя странно, ему вызвали медиков
Задержанный мужчина вел себя странно, ему вызвали медиков


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24 июля в Киеве, на улице Радистов, мужчина ранил ножом 2 знакомых - 20-летнего жителя столицы и его 27-летнего товарища. Причиной агрессивного поведения стала ревность из-за девушки.

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19
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