В Киеве мужчина обстрелял автомобиль полиции

Сегодня утром, 19 августа, патрульные двигались в Соломенском районе столицы мимо остановки Смелянская.

Внезапно к дороге подошел человек и совершил прицельный выстрел по служебному автомобилю патрульных. Инспекторы остановились и задержали гражданина.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Киева.

"С собой 44-летний мужчина имел предмет, похожий на оружие, и блокнот с подозрительными контактами. Патрульные вызвали задержанному медиков, поскольку его поведение казалась странным, и следственно-оперативную группу для извлечения предмета и предоставления правовой квалификации действиям гражданина", - говорится в сообщении.





Автор: Патрульная полиция Киева Задержанный мужчина вел себя странно, ему вызвали медиков



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