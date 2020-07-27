В Киеве мужчина бросался на прохожих с металлическими ножницами

Мужчину, который бросался на людей с ножницами задержали. Фото: "Муниципальная стража Киева"

Возле станции метро Почайна агрессивный человек бросался на прохожих с острыми ножницами. По просьбе работников охраны прекратить, мужчина бросился и на них.

Об этом сообщила "Муниципальная стража Киева" в Facebook.



"Благодаря совместной работе нашего стража и нацгвардейца задержали неадекватного гражданина. Неизвестно, что вызвало такое поведение. Возможно, наркотические вещества. Дальше им занимаются медики", - говорится в сообщении.





Служба безопасности Украины усилила меры безопасности в Киеве. Соответствующее решение приняли после недавнего захвата заложников в Луцке.