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суббота, 14 ноября 2020 21:20

В Киеве милиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса

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В Киеве милиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса
В полиции отказались рассказать, какое именно заведение нарушало карантинные ограничения. Фото из открытых источников.

Полиция Киева возбудила уголовное дело против спортивного комплекса в Подольском районе. Заведение работало несмотря на карантин выходного дня.

Также правоохранители составили административный протокол. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Как сказано в сообщении, администрация заведения, несмотря разъяснение правоохранителями действующего законодательства, отказалась прекратить работу спорткомплекса.

Рейдовую группу полиции внутрь заведения также не пустили. В полиции отказались рассказать, какое именно заведение нарушало крантинные ограничения.

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Напомним, правительство ввело карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры. В то же время работать продовольственные магазины, финансовые учреждения, учреждения почтовой связи, аптеки, медучреждения, ветеринарные аптеки и учреждения, АЗС, СТО.

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