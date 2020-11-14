В Киеве милиция возбудила дело из-за работы спорткомплекса

В полиции отказались рассказать, какое именно заведение нарушало карантинные ограничения. Фото из открытых источников.

Полиция Киева возбудила уголовное дело против спортивного комплекса в Подольском районе. Заведение работало несмотря на карантин выходного дня.

Также правоохранители составили административный протокол. Об этом сообщает Министерство внутренних дел. Как сказано в сообщении, администрация заведения, несмотря разъяснение правоохранителями действующего законодательства, отказалась прекратить работу спорткомплекса.

Рейдовую группу полиции внутрь заведения также не пустили. В полиции отказались рассказать, какое именно заведение нарушало крантинные ограничения.

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Напомним, правительство ввело карантин выходного дня, согласно которому в субботу и воскресенье запрещается работа общепита, фитнес-центров, спортзалов, бассейнов, ТРЦ, учреждений культуры. В то же время работать продовольственные магазины, финансовые учреждения, учреждения почтовой связи, аптеки, медучреждения, ветеринарные аптеки и учреждения, АЗС, СТО.