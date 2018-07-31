В Киеве легковушка влетела в трамвай, пострадал ребенок

В киевской Пуще-Водице столкнулись трамвай №12 и автомобиль Daewoo Lanos.

Легковушка не пропустила вагон. В результате столкновения машина перевернулась, сообщил "Киев Оперативный".

В аварии пострадала 10-летняя девочка. На месте работают спасатели ГСЧС, полиция и врачи.







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Возле столичного ТРЦ DreamTown автомобиль Honda с пьяным водителем за рулем разбил 6 автомобилей сразу. Виновник ДТП пытался убежать, но очевидцы происшествия задержали его до приезда полиции.