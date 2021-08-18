В Киеве концертную сцену установили на братской могиле

Сцену для Бочелли поставили над братским захоронением. Фото: ukrinform

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену.

Сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - отмечает Прокопов.

Организаторы концерта обвинения отвергли и заявили, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

Они отмечают, что история площади, которая в 2002 году получила название Конституции, начинает отсчет с 18-го столетия, когда на Печерских холмах началось возведение Мариинского дворца.

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"В наследство с советских времен до сих пор по площади Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение", - говорится в сообщении.

Погибших участников восстания похоронили в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения установили памятный знак с "надписью антиукраинского прокоммунистического содержания".

Во время Революции Достоинства 2013-2014 годов эту надпись сбили, а памятник частично разрушили. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

"Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуален. К тому же сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроенное, постамент запланировано демонтировать", - отметили организаторы концерта.

Организаторы концерта отмечают, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия, в том же месте находился "красный тротуар", а у остатков памятника работал ди-джей.

Они ссылаются на Украинский институт национальной памяти в том, что на территории Мариинского парка похоронены и сторонники большевистской власти, и жертвы "красного террора", но место захоронений точно не известно.

После демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту с надписью "В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов".

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми", итальянского оперного певца Андреа Бочелли

Средства, собранные от концерта мировой звезды с симфоническим оркестром, планируют направить на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука.

Ниагарский водопад на границе США и Канады подсветят сине-желтыми цветами. Акцию инициировало украинское посольство в Канаде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Ко Дню Независимости флаг поднимут в канадской столице Оттаве, а также в ряде городов страны.