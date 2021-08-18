В Киеве концертную сцену установили на братской могиле

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Зеленый, белый, японский - на уникальном гастрофестивале удивили рецептам борщей
Просмотров: 1044
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Новые тарифы на электроэнергию - сэкономим или потеряем?
Просмотров: 558
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
Просмотров: 2052
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Просмотров: 4779
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Македонцы, скифы, англичане, русские - кто и как боролся за Афганистан в прошлом
Просмотров: 621
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Гибель мэра Кривого Рога: эксперт указал на интересные детали
Просмотров: 1935
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Кони, вакханки и разрытые могилы: на Гелон-фесте показали историю от скифов до современности
Просмотров: 1998
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
НАТО ошибся, оставив Украину и Беларусь в "серой зоне" - Мотыль
Просмотров: 954
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
"Книг своих не люблю": Юрий Издрик празднует 59-летие
Просмотров: 216
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
Талибы не дадут России установить контроль над Афганистаном - эксперт
31 Просмотров: 2601
Фото
Все фото
12
5
8
3
13
&quot;Било 10 дней, чтобы уничтожить проект&quot; - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
"Било 10 дней, чтобы уничтожить проект" - почему Стену памяти на Байковом залили бетоном
&quot;Инсталляцию&quot; на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
"Инсталляцию" на Аллее Героев Небесной сотни разломали. СМИ пишут - идея Зеленского
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
Столичные чиновники украли полмиллиона на школьных партах
&quot;Вещи из Хмельницкого, а цены импортные&quot; - как работает школьный базар в центре Киева
"Вещи из Хмельницкого, а цены импортные" - как работает школьный базар в центре Киева
Видео
Все видео
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
"Ребенок под ключ": столичный врач продавал младенцев за границу
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Молодые люди, которые били журналиста по голове ногами, "искренне извинились"
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Появилось видео столкновений Нацкорпуса с полицией под Офисом президента - есть раненые
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Отдых в ресторане закончился стрельбой. Есть раненый
Интервью
1/5
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
"Кравчук вылетал из Верховной Рады со словами:" Я в этот гадюшник больше не приду "- Александр Мороз
Просмотров: 792
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
Ни одному человеку во власти не пришло в голову, что нельзя такого делать на аллее Небесной Сотни - эксперт
1 Просмотров: 1134
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
Если бы Майдан проиграл, то превратились бы в Беларусь - политолог
5 Просмотров: 576
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Искали "нового Дрогба" - эксперт прокомментировал переход Лукаку в "Челси"
Просмотров: 162
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
"Теневые доходы и хроническая убыточность" – эксперт оценил состояние госпредприятий
Просмотров: 396
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
18 августа 2021
Просмотров: 234
На одну ніч
Божечки, як же я злюся на себе! Навіщо погодилася? Треба було одразу тікати. Ми приїхали до Чернівців на пів дня, власне, лише переночувати. А це моє ...
среда, 18 августа 2021 20:44

В Киеве концертную сцену установили на братской могиле

  Комментировать
В Киеве концертную сцену установили на братской могиле
Сцену для Бочелли поставили над братским захоронением. Фото: ukrinform

Для концерта итальянского оперного певца Андреа Бочелли ко дню Независимости Украины перед Мариинским дворцом в Киеве установили сцену.

Сцену поставили над братским захоронением участников революции 1917-1921 годов. Об этом сообщает заместитель председателя КГГА Владимир Прокопов.

"Интересно, исполнителей ничего не смущало, когда на могилах устанавливали сцену? Проблема даже не в формальных разрешениях, а в том, что монтажные работы происходили прямо на братском захоронении участников революции 1917-1921 годов. Это захоронение находится в реестре недвижимых памятников", - отмечает Прокопов.

Организаторы концерта обвинения отвергли и заявили, что захоронения там не подтверждены, а постамент планируют демонтировать.

Они отмечают, что история площади, которая в 2002 году получила название Конституции, начинает отсчет с 18-го столетия, когда на Печерских холмах началось возведение Мариинского дворца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "За мою карьеру такого не было" - Могилевская рассказала о концерте ко Дню Независимости

"В наследство с советских времен до сих пор по площади Конституции находятся остатки памятника участникам большевистского октябрьского восстания 1917 году против Украинской Центральной Рады. На тот момент украинская власть оказалась сильнее, и большевики потерпели поражение", - говорится в сообщении.

Погибших участников восстания похоронили в братской могиле в одном из уголков Мариинского парка. Во времена СССР в 1935 году на месте предполагаемого захоронения установили памятный знак с "надписью антиукраинского прокоммунистического содержания".

Во время Революции Достоинства 2013-2014 годов эту надпись сбили, а памятник частично разрушили. Сейчас постамент находится в аварийном состоянии.

"Учитывая его идеологическое направление, восстановление памятника не актуален. К тому же сам памятник никогда не был и не является памятником истории, также он не имел и художественной ценности. Решением КГГА местоположение разрушенного постамента должно быть благоустроенное, постамент запланировано демонтировать", - отметили организаторы концерта.

Организаторы концерта отмечают, что во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 на площади Конституции происходили развлекательные мероприятия, в том же месте находился "красный тротуар", а у остатков памятника работал ди-джей.

Они ссылаются на Украинский институт национальной памяти в том, что на территории Мариинского парка похоронены и сторонники большевистской власти, и жертвы "красного террора", но место захоронений точно не известно.

После демонтажа остатков памятника погибшим большевикам планируется установить мемориальную плиту с надписью "В этом парке похоронены погибшие во время событий Украинской революции 1917-1921 годов".

В День Независимости Украины 24 августа в Киеве на площади Конституции состоится концерт обладателя "Грэмми", итальянского оперного певца Андреа Бочелли

Средства, собранные от концерта мировой звезды с симфоническим оркестром, планируют направить на создание Центра современного искусства - Музея Ивана Марчука.

Ниагарский водопад на границе США и Канады подсветят сине-желтыми цветами. Акцию инициировало украинское посольство в Канаде по случаю 30-й годовщины независимости Украины. Ко Дню Независимости флаг поднимут в канадской столице Оттаве, а также в ряде городов страны.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве концертную сцену установили на братской могиле». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
августа

Из Крыма начали вывозить "неблагонадежных"

Президента заблокировали на даче

Наводнение забрало 3,7 млн жизней

Канатоходец перенес своего менеджера через Ниагарский водопад

Взорвали главный стратегический объект Украины

Миллионер скрылся с места смертельного ДТП

Самое читаемое
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
Гороскоп на 18 августа: назвали знаки, которые не умеют любить
 Просмотров: 5814
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
Как жили женщины Афганистана до власти талибов: фото
10
 Просмотров: 5535
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли &quot;совком&quot;. В сети шквал возмущений
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
8
 17 Просмотров: 5382
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
Сорочинская ярмарка стартовала. Что, где и почем - первые фото
40
 Просмотров: 4770
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины
Оккупанты массово перебрасывают военную технику на Восток Украины Просмотров: 4338
Новости Киева
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске
Застреленным в Киеве оказался иностранец, который находился в розыске Просмотров: 243
Офис президента давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа"
Офис президента давит на Кличко как на основного конкурента - заявление "УДАРа" 1 Просмотров: 189
Убийство в Киеве: что рассказали в полиции
Убийство в Киеве: что рассказали в полиции Просмотров: 486
В Киеве расстреляли мужчину: первые подробности
В Киеве расстреляли мужчину: первые подробности Просмотров: 1782
Комнаты для шуб, сигарные клубы и зимний сад с озерами на крыше — чем удивляют украинские застройщики
Комнаты для шуб, сигарные клубы и зимний сад с озерами на крыше — чем удивляют украинские застройщики
5
 Просмотров: 270
Больше всего комментируют
17
Аллею Героев Небесной Сотни закрыли "совком". В сети шквал возмущений
11
Известный блогер написал о тайных встречах Зеленского с Медведчуком
8
Почти половина украинцев не хотят, чтобы Зеленский снова баллотировался
4
"Старые песни о главном" - сети разнесли "совковую" инсталляцию
2
Российский оккупант убирается - потом выборы. Правительство написало законопроект
Голосов: 6914
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть