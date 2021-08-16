В Киеве ко Дню Независимости установили самый высокий трезубец в Украине

В Киеве на самом высоком флаге Украины установили трезубец. Фото: Телеграф

В Киеве ко Дню Государственного Флага и 30-летия независимости Украины установили новый трезубец на флагштоке крупнейшего государственного стяга.

Новая конструкция трезубца легче и оснащена поворотным механизмом, сообщает Киевский городской председатель Виталий Кличко в Facebook.

Мемориал с наибольшим флагштоком Украины открыли в 2020 году ко Дню Государственного Флага. Построили его за средства меценатов. Высота флагштока - около 90 м, вес - 32 т. Размер полотнища флага - 16 м х 24 м.

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К парадам к юбилею независимости Украины готовятся на суше и на воде. Утром 14 августа Сухопутные войска Вооруженных сил Украины показали, как на аэродроме научно-технического комплекса им. О. К. Антонова проходит смотр пеших парадных расчетов.