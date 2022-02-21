В Киеве и ряде городов стало больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: список адресов

На дорогах Украины стало больше камер автофиксации нарушений ПДД. Фото: МВД Украины

С 21 февраля 24 новых комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На автомобильных дорогах городов Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

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Расположение приборов:

Киев, 10 приборов контроля "Каскад"

– ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора ул. Крайняя;

– просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;

– просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора ул. Полковника Потехина;

– ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора ул. Николая Закревского;

– ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора просп. Владимира Маяковского;

– ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора просп. Владимира Маяковского;

– ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая;

– просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;

– ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора ул. Приорская;

– ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.

Сумы, два прибора "Каскад"

– ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора ул. Ивана Сирко;

– ул. Кондратьева, 129, направление прибора ул. Прокофьева.

Винница, один прибор "Каскад"

– ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

Мукачево, два прибора "Каскад"

– ул. Ивана Франко, 74, направление прибора ул. Мира;

– ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область, шесть приборов "Каскад"

- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора поселок Буштино;

- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора село Бедевля;

- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора ул. Босоножки;

- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора ул. Молодежная;

- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора ул. Микеша;

- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область, три прибора "Каскад"

- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора поселок Делятин;

- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора ул. Грушевского;

- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора село Татаров.

С картой размещения приборов можно ознакомиться по ссылке.

За первые сутки дежурства так называемые фантомные патрули, скрыто начавшие контролировать скорость других авто на дороге, зафиксировали 990 нарушений. Задача фантомных патрулей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге. В 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома".