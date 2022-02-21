В Киеве и ряде городов стало больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: список адресов

 
Ексклюзивы
1/5
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Майдан не вел нас в рай, но указал путь сквозь ад
Просмотров: 1251
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
"Преемник Путина не отдаст Крым" – Казарин
1 Просмотров: 1224
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
"Братан, ты мне кайф наломал!" – как экстремалы и наркоманы захватывали выдающуюся "заброшку", где готовили кадетов для Российской империи
Просмотров: 8010
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
"Шуфричу дали люлей" - социальные сети гудят
Просмотров: 10090
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Создали артобъекты из находок в институте автоматики: в Киеве открыли выставку "Институализация"
Просмотров: 405
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Зеленский на фронте, Порошенко на кинопремьере, Рудык в терробороне - неделя политиков в фото
Просмотров: 1710
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Верховная Рада не найдет виновных в потере Крыма – Казарин
Просмотров: 504
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Западная разведка раскрыла сценарий нападения России на Украину – что о нас пишут в мировых СМИ
Просмотров: 5553
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
"Россия готова затащить нас в очередной котел" – какие провокации планирует Кремль
1 Просмотров: 3789
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Голливудские звезды спасают планету от катастрофы, а в столичном музее осовременивают Данте - куда пойти на выходных
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
21
10
8
33
10
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Что рекламировали в Киеве 1920-х годов - подборка
Что рекламировали в Киеве 1920-х годов - подборка
&quot;Время снова дать отпор агрессии Кремля&quot; - в Киеве созвали народное вече
"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Погибли в страшных боях с оккупантами: в Киеве вспоминают воинов, павших за Дебальцево - фото, видео
Видео
Все видео
Как будет работать столичное метро в случае военного положения
Как будет работать столичное метро в случае военного положения
Под Радой ФЛП толкались с полицией
Под Радой ФЛП толкались с полицией
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Плеваться хочется!" - украинцы отреагировали на информацию о наступлении России 16 февраля
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
СБУшник понакупал недвижимости в столице на $1,5 млн - Bihus.info
Интервью
1/5
"За Украину не нужно умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
"За Украину не нужно умирать – за нее нужно быть готовым убить" – Антин Мухарский"
Просмотров: 513
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
"Дела Майдана продавали. Доказательства уничтожали" – сын Героя Небесной сотни
Просмотров: 999
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
"Путина бы ничто не заставило отступить от Крыма. Это было объявление войны миру" – Казарин
Просмотров: 2322
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
"Россия будет угрозой для Украины даже после смерти Путина" – американский капитан Гарри Табах
Просмотров: 2394
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
"У Путина безнадежное положение. Но он причинит много боли и страданий украинскому народу" - Пионтковский
Просмотров: 6138
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
18 февраля 2022
Просмотров: 585
Шокова терапія
А добре було б писати про якісь речі, що змушують блаженно позіхати і мружитись, ніби дивишся на молоде березневе сонечко, а не про оце все, що вже ...
понедельник, 21 февраля 2022 10:40

В Киеве и ряде городов стало больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: список адресов

  Комментировать
В Киеве и ряде городов стало больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: список адресов
На дорогах Украины стало больше камер автофиксации нарушений ПДД. Фото: МВД Украины

С 21 февраля 24 новых комплексов автоматической фото- и видеофиксации нарушений ПДД заработали на дорогах Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

"На автомобильных дорогах городов Киева, Сум, Винницы, Мукачево, Ивано-Франковской и Закарпатской областей заработают дополнительные приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В "Дії" появиться новая услуга для водителей

Расположение приборов:

Киев, 10 приборов контроля "Каскад"

– ул. Братиславская, 9-Г, направление прибора ул. Крайняя;
– просп. Голосеевский, 96, направление прибора ул. Маричанская;
– просп. Голосеевский, 96 (напротив), направление прибора ул. Полковника Потехина;
– ул. Теодора Драйзера, 4, направление прибора ул. Николая Закревского;
– ул. Теодора Драйзера, 9, направление прибора просп. Владимира Маяковского;
– ул. Теодора Драйзера, 32, направление прибора просп. Владимира Маяковского;
– ул. Наталии Ужвий, 1, направление прибора ул. Новомостицкая;
– просп. Правды, 58, направление прибора ул. Светлицкого;
– ул. Ярослава Ивашкевича, 5, направление прибора ул. Приорская;
– ул. Автозаводская, 24/1, направление прибора ул. Коноплянская.

Сумы, два прибора "Каскад"

– ул. Героев Крут, 1/3, направление прибора ул. Ивана Сирко;
– ул. Кондратьева, 129, направление прибора ул. Прокофьева.

Винница, один прибор "Каскад"

– ул. Пирогова, 61, направление прибора ул. Константина Василенко.

Мукачево, два прибора "Каскад"

– ул. Ивана Франко, 74, направление прибора ул. Мира;
– ул. Великогорная, 51, направление прибора ул. Томаша Масарика.

Закарпатская область, шесть приборов "Каскад"

- на 95 км+424 автодороги Н-09, направление прибора поселок Буштино;
- на 98 км+824 автодороги Н-09, направление прибора село Бедевля;
- на 33 км+714 автодороги М-23, направление прибора ул. Босоножки;
- на 39 км+706 автодороги М-23, направление прибора ул. Молодежная;
- на 0 км+907 автодороги М-23, направление прибора ул. Микеша;
- на 0 км+694 автодороги Т-07-19, направление прибора ул. Центральная.

Ивано-Франковская область, три прибора "Каскад"

- на 244 км+199 автодороги Н-09, направление прибора поселок Делятин;
- на 240 км+283 автодороги Н-09, направление прибора ул. Грушевского;
- на 227 км+233 автодороги Н-09, направление прибора село Татаров.

С картой размещения приборов можно ознакомиться по ссылке.

За первые сутки дежурства так называемые фантомные патрули, скрыто начавшие контролировать скорость других авто на дороге, зафиксировали 990 нарушений. Задача фантомных патрулей предотвратить правонарушения и возможные негативные последствия на дороге. В 2022 году на дорогах должны работать 23 "фантома".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве и ряде городов стало больше камер-фиксаторов нарушений ПДД: список адресов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
февраля

Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата

Самое читаемое
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ 7 Просмотров: 32897
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
Рианна празднует день рождения: самые горячие снимки и хиты королевы поп-музыки
20
 Просмотров: 31718
&quot;Слава Украине! Путин - ху*ло&quot; – Одесса вышла на Марш единства
"Слава Украине! Путин - ху*ло" – Одесса вышла на Марш единства
16
 2 Просмотров: 30313
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс 4 Просмотров: 21933
&quot;Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет&quot; - Ющенко
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко 4 Просмотров: 15517
Новости Киева
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
Прощание с погибшими, выступление Парасюка и бегство Януковича. Вспоминаем 21 февраля на Майдане в фото и видео - дата
21
 1 Просмотров: 1782
Что рекламировали в Киеве 1920-х годов - подборка
Что рекламировали в Киеве 1920-х годов - подборка
10
 Просмотров: 486
"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
"Время снова дать отпор агрессии Кремля" - в Киеве созвали народное вече
8
 Просмотров: 1863
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
Восемь лет назад в Киеве расстреляли десятки людей: самый трагический день на Майдане в фото и видео
33
 Просмотров: 2214
Какая будет погода в Украине 20 февраля
Какая будет погода в Украине 20 февраля Просмотров: 234
Больше всего комментируют
17
Зеленский в очередной раз предложил Путину встретиться
7
В России составили список тех, кого нужно убить или арестовать при вторжении — СМИ
4
В Госдуме РФ призвали ввести войска на Донбасс
4
"Ближайшие два месяца и 20 лет на нас никто не нападет" - Ющенко
2
Британия запретит въезд российским олигархам в случае вторжения в Украину
Голосов: 1155
Голосование Если бы выборы мэра Киева проходили в ближайшее время, за кого отдали бы свой голос?
  • Виталий Кличко
  • Борислав Береза
  • Николай Томенко
  • Марина Порошенко
  • Роман Грищук
  • Алексей Кучеренко
  • Андрей Ильенко
  • Сергей Притула
  • Юрий Левченко
  • Свой вариант
Просмотреть