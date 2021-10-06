В Киеве - худшая за полгода Covid-статистика

За сутки в столице зарегистрировали 792 новых больных. Фото: Pexels

В Киеве за сутки зарегистрировали 792 новых случаев коронавируса.

Это самое большое количество больных с 29 апреля. Тогда зарегистрировали 868 новых случаев, написал мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

211 человек выздоровел.

"792 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 11 летальных случаев", - написал он.

Среди больных 424 женщины от 18 до 95 лет, 267 мужчин от 18 до 85 лет, 50 девочек от 1 месяца до 17 лет и 51 мальчик от 1 до 17 лет.

76 человек госпитализированы. В больницы попали 235 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

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"Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском (138), Деснянском (115) и в Дарницком (113) районах", - говорится в сообщении.

Всего с начала пандемии в Киеве обнаружили 237 337 случаев коронавируса, 5474 больных умерли, 221 870 выздоровели.

По состоянию на 6 октября 2021 в Украине обнаружили 12 662 новых случая Covid-19. Среди больных 1186 детей и 271 медработник, сообщает Минздрав. Госпитализировали 3745 человек, умерли 320, выздоровели 4630 человек. Всего за сутки сделали 135 559 тестов.