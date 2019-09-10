В Киеве хотят запретить новое строительство и реконструкцию

Соответствующий проект решения находится на рассмотрении комиссии.

Горсовет Киева хочет ввести мораторий на новое строительство и реконструкцию в городе.

Соответствующий проект решения опубликован на сайте Киевсовета. Этим документом предусматривается провести до 31 декабря инвентаризацию объектов нового строительства или реконструкции с изменением внешних параметров на территории столицы. Результаты инвентаризации, как отмечается в документе, должны отражаться на портале Центра мониторинга застройки Киева, передает Экономическая правда.

Также предполагается ввести временный мораторий на осуществление подготовительных и строительных работ на период проведения инвентаризации.

Кроме того, на период действия моратория запрещается:

- Департаменту градостроительства и архитектуры предоставлять градостроительные условия и ограничения для проектирования объектов строительства;

- Киевсовету (КГГА) и структурным подразделениям, коммунальным предприятиям, учреждениям и организациям выдавать какие-либо разрешения на строительство;

- Департаменту государственного архитектурно-строительного контроля регистрировать сообщения о начале подготовительных работ или строительства, о готовности объекта к эксплуатации, а также разрешения на выполнение строительных работ.

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В то же время, действие этого решения не распространяется на случаи: нового строительства или реконструкции объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры, объектов, находящихся в аварийном состоянии, а также строящихся или реконструируемых по заказу органов госвласти или местного самоуправления на землях государственной или коммунальной собственности.

Сейчас проект решения находится на рассмотрении комиссии.

В Украине за январь-август строительные материалы подорожали на 5-6%. Больше всего цены выросли на бетон, утеплители и газоблоки.