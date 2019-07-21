В Киеве горела ТЭЦ

Горела киевская ТЭЦ. Фото: Информатор

В Киеве 20 июля произошел пожар на территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), которая находится на улице Гната Хоткевича.

Информация о пожаре поступила спасателям в 21:50. На место происшествия пожарно-спасательные подразделения прибыли немедленно и уже в 22:08 пожар был локализован. В 22:26 огонь удалось полностью ликвидировать, сообщает пресс-центр ГСЧС Украины в г. Киеве.

"На территории ТЭЦ на ул. Гната Хоцкевича, произошло короткое замыкание электропроводов с последующим горением силового агрегата, который находится на специализированном козловому кране", - пояснили в ГСЧС причину возникновения пожара.

На месте происшествия работало 5 машин спецтехники и 23 спасателя. Пострадавших в результате пожара нет.

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