В Киеве горел троллейбус с пассажирами

 
Ексклюзивы
1/5
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 2538
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 2547
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1521
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 1962
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1098
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2655
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1503
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 477
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 855
Фото
Все фото
7
4
6
5
7
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
Вооруженные мужчины похитили человека
Вооруженные мужчины похитили человека
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Маршрутка с пассажирами сбила пешехода и влетела в дерево
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве &quot;на горячем&quot; поймали банду воров-гастролеров
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров
Пришел за вещами: мужчина покончил с собой на глазах у бывшей
Пришел за вещами: мужчина покончил с собой на глазах у бывшей
Видео
Все видео
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В столице на руках вынесли машину героя парковки
В столице на руках вынесли машину героя парковки
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Под Киевом машины разбросало по дороге
Под Киевом машины разбросало по дороге
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1350
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2349
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1494
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3087
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1116
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
1 Просмотров: 1215
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
четверг, 20 декабря 2018 00:10

В Киеве горел троллейбус с пассажирами

  Комментировать
В Киеве горел троллейбус с пассажирами
В Киеве горел троллейбус. Фото: РБК

В Киеве во время движения по улице Телиги загорелся троллейбус.

Возгорание произошло на крыше транспортного средства. Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТСН.

Также водителю удалось самостоятельно укротить пламя - он забрался на крышу и огнетушителем погасил огонь. Случайные прохожие и спасенные пассажиры сняли инцидент на свои телефоны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польские трамваи будут собирать в Киеве

Ранее, в центре Киева автомобиль перекрыл движение троллейбусам. Водитель поставил авто марки KIA на Владимирском проезде.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Киеве горел троллейбус с пассажирами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель &quot;ню&quot;: звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
Кандидат без трусов и самая тяжелая модель "ню": звезды, которые делали бесстыдные сэлфи в течении года
30
 Просмотров: 103591
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
Жених без трусов и дикие танцы: показали лучшие свадебные фото
26
 Просмотров: 47309
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
Жуткая ДТП с погибшими на трассе: показали фото
3
 Просмотров: 12887
Звезда &quot;Танцев со звездами&quot; оконфузилась на сцене
Звезда "Танцев со звездами" оконфузилась на сцене
5
 Просмотров: 12744
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
Фотограф растрогал дикой природой Арктики
17
 1 Просмотров: 12636
Новости Киева
Зажгли главную елку страны
Зажгли главную елку страны
7
 Просмотров: 1440
В Киеве расстреляли бизнесмена
В Киеве расстреляли бизнесмена Просмотров: 4590
Польские трамваи будут собирать в Киеве
Польские трамваи будут собирать в Киеве Просмотров: 1035
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы
Бешеная крыса покусала человека в центре столицы 1 Просмотров: 2628
Главную улицу столицы хотят внести в список ЮНЕСКО
Главную улицу столицы хотят внести в список ЮНЕСКО Просмотров: 342
Больше всего комментируют
117
ООН приняла резолюцию о милитаризации Крыма
22
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
8
Подервянский сказал, что думает о кацапах
7
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 4107
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua