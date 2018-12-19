В Киеве горел троллейбус с пассажирами

В Киеве горел троллейбус. Фото: РБК

В Киеве во время движения по улице Телиги загорелся троллейбус.

Возгорание произошло на крыше транспортного средства. Водитель успел остановить машину и открыть двери, чтобы пассажиры смогли эвакуироваться. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ТСН.

Также водителю удалось самостоятельно укротить пламя - он забрался на крышу и огнетушителем погасил огонь. Случайные прохожие и спасенные пассажиры сняли инцидент на свои телефоны.

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Ранее, в центре Киева автомобиль перекрыл движение троллейбусам. Водитель поставил авто марки KIA на Владимирском проезде.