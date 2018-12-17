В столице на руках вынесли машину героя парковки

 
Ексклюзивы
1/5
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
2 Просмотров: 504
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2214
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 144
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1467
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
Российские структуры вставят в нас нужное им сознание - если не сформируем свое - Никитин
1 Просмотров: 459
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Крутые реформы могут разрушить страну - эксперт
Просмотров: 819
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
Власть без идеологического стержня подвергается искушению - Кошулинский
4 Просмотров: 315
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Кошулинский: Единственный способ заставить власть выполнить требования Майдана - убрать ее
Просмотров: 801
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
Фото
Все фото
5
7
11
7
10
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве &quot;на горячем&quot; поймали банду воров-гастролеров
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров
Пришел за вещами: мужчина покончил с собой на глазах у бывшей
Пришел за вещами: мужчина покончил с собой на глазах у бывшей
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
Как выглядели киевляне в начале ХХ в. - подборка фото
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
В столице готовы платить по $30-40 за метр - переселенец создал студию ремонта
&quot;Просто ад&quot;: конкурс на талисман Киева могут отменить
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Видео
Все видео
В столице на руках вынесли машину героя парковки
В столице на руках вынесли машину героя парковки
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
"Как грохнуло, упала прямо под прилавок" - новые подробности взрыва в Фастове
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Проиграли пари: 10 обнаженных мужчин бегали по подземке
Под Киевом машины разбросало по дороге
Под Киевом машины разбросало по дороге
В столице задержали дворника-стрелка
В столице задержали дворника-стрелка
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
1 Просмотров: 1206
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2241
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1404
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 2943
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1071
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
17 декабря 2018
Просмотров: 360
Своє село
Автобус кружляє полями Фландрії. Їдемо із Бельгії в Голландію. Акуратні поля з рівчаками для відводу води, вітряки, гладесенькі дороги й острівці ...
понедельник, 17 декабря 2018 22:25

В столице на руках вынесли машину героя парковки

  Комментировать
В столице на руках вынесли машину героя парковки
Авто мешало движению троллейбусов. Фото: Укринформ

В центре Киева автомобиль перекрыл движение троллейбусам.

Водитель поставил авто марки KIA на Владимирском проезде, сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

"Людям пришлось выполнять функцию эвакуатора", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пешеходы придумали новый способ проучить героя парковки

Мужчины подняли авто и сами передвинули его, чтобы освободить проезд троллейбусам.

В сети показали очередного "героя" парковки в Киеве, который поставил свою машину рядом с торговым центром на пешеходном переходе.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В столице на руках вынесли машину героя парковки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
Аппетитная Эшли Грэм полностью обнажила сексуальные формы на откровенном сэлфи
25
 Просмотров: 40747
Reuters показало лучшие фото года
Reuters показало лучшие фото года
29
 Просмотров: 24338
Показали, где живет митрополит Епифаний
Показали, где живет митрополит Епифаний 9 Просмотров: 22694
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности 5 Просмотров: 16150
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
Соблазнительная подружка Ди Каприо пришла на вечеринку в блестящем мини платье
4
 Просмотров: 15407
Новости Киева
Гастрономический символ Киева подорожал
Гастрономический символ Киева подорожал Просмотров: 1152
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров
Из окна выбрасывали вещи: в Киеве "на горячем" поймали банду воров-гастролеров
5
 Просмотров: 2349
Пьяный СБУшник угнал автомобиль
Пьяный СБУшник угнал автомобиль Просмотров: 981
Охранник зарезал 15-летнего школьника
Охранник зарезал 15-летнего школьника Просмотров: 6787
Мужчина повесился возле собственной квартиры
Мужчина повесился возле собственной квартиры Просмотров: 702
Больше всего комментируют
9
Показали, где живет митрополит Епифаний
6
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
5
В Украине выплата пенсий оказалась под угрозой: подробности
3
Порошенко рассказал, как Путин побоялся говорить с ним по телефону
2
"Просто ад": конкурс на талисман Киева могут отменить
Голосов: 4093
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua