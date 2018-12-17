В столице на руках вынесли машину героя парковки

Авто мешало движению троллейбусов. Фото: Укринформ

В центре Киева автомобиль перекрыл движение троллейбусам.

Водитель поставил авто марки KIA на Владимирском проезде, сообщает ресурс "Киев Оперативный" в Facebook.

"Людям пришлось выполнять функцию эвакуатора", - говорится в сообщении.

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Мужчины подняли авто и сами передвинули его, чтобы освободить проезд троллейбусам.

В сети показали очередного "героя" парковки в Киеве, который поставил свою машину рядом с торговым центром на пешеходном переходе.