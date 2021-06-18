В Киеве "евробляху" забросали "сюрпризами"

Ford припарковали на придомовой территории. Его забросали мусором. Фото: "Киев без цензуры"

В Киеве местные жители наказали водителя Ford, который припарковался на придомовой территории. Машину забросали пакетами с мусором.

Соответствующее фото распространил "Киев без цензуры" Telegram.

"Тонкий намек. Березняковская, 10", - говорится описании фото.

В чем именно виноват водитель автомобиля на европейских номерах, не сообщается. На фото видно, что авто припарковано так, чтобы максимально не мешать движению другим транспортным средствам.

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Подобный инцидент произошел в Киеве на ул. Ломоносова, 85-Б. Жители отомстили "герою парковки", разложив на капоте его машины мусор и пустые бутылки.