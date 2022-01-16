В Киеве эвакуируют людей из трех ТРЦ: что произошло

В Киеве заминировали ТРЦ Украина, Гулливер и Ocean Plaza. Фото: ukrinform

В Киеве поступили анонимные сообщения о минировании торгово-развлекательных центров Gulliveг, Ocean Plaza и "Украина".

Из построек эвакуируют посетителей и персонал. Об этом сообщила представитель управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям по Киеву Светлана Водолага, передает "РБК-Украина".

Об минировании сообщили в Службу безопасности Украины около 13:30.

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На месте работают сотрудники полиции, специалисты взрывотехнической службы и кинологи со служебными собаками. Они ищут взрывные и подозрительные предметы.

За сутки, 12 января, в Национальную полицию поступило девять ложных сообщений о заминировании 600 объектов в разных городах Украины. Часть извещений об угрозе безопасности граждан поступает с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.