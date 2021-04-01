В Киеве двухнедельный карантин может завершиться новым локдауном

Тотальный карантин в Киеве после 16 апреля может иметь продолжение. Фото: УНИАН

В Киеве после 16 апреля возможно продление жесткого карантина. Но определенные ограничения могут снять.

Об этом заявил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

"Локдаун после 16 апреля могут продолжить, ведь мы не можем спрогнозировать какой будет ситуация с заболеваемостью. Надеемся, что эти 3 недели карантина по 16 апреля (в общем с ограниченными, введенными неделю назад. - Gazeta.ua) уже начнут давать результаты, и мы будем иметь положительную динамику в середине апреля, разорвем цепочку заболеваемости и сможем рассматривать вариант ослабления ограничений", - сказал Мондриевский в эфире "Общественного радио".

Он добавил, что ужесточения карантина - решение необходимо, "чтобы снизить количество заболеваний и загруженность на медицинскую систему".

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С понедельника, 5 апреля, в Киеве усиливают карантин. Новые запреты будут действовать как минимум до 16 апреля. О введении тотального локдауна сообщил мэр города Виталий Кличко 31 марта. Метро и наземный общественный транспорт столицы будет работать по спецпропускам и перевозить исключительно работников критической инфраструктуры.