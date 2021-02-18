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четверг, 18 февраля 2021 12:05

В Киеве догхантеры массово рассыпают отраву для собак
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Во всех районах Киева живодеры рассыпают отраву для собак. За последние несколько дней в десятки раз возросло количество обращений от прохожих, которые увидели отравленное животное и решили его спасти.

Фактически ни одно место для выгула четвероногих не является безопасным, пишет "24 канал".

За несколько часов место нанесения яда никак не узнать
Фото: "24 канал"
Животное, которое отравили догхантеры

Догхантеры рассыпают ядовитое вещество на снег, которое придает ему розовый оттенок. Такой окрас снега, по которому распознают пораженные ядом участки, сохраняется недолго. Через несколько часов после нанесения участок становится белым.

Это в соцсети подтверждает живодер Алексей Святогор. Его комментарии свидетельствуют, что догхантеры Киева решили массово травить четвероногих.

В городе уже начали находить тела погибших собак. Зоозащитники вызывают на места полицию. Следователи должны расследовать преступления.

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Столичного догхантеров и живодера Алексея Святогора задержали 8 июня 2019 года. До этого он был в розыске. Основой для подозрений стали многочисленные интервью, где он рассказывал, что кормит ядом бездомных собак. 18 января 2021-го Святогора оправдали в Шевченковском районном суде Киева.

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