В Киеве Центр вакцинации будет работать в будни

Киевский Центр вакцинации заработает в будни. Фото: pixabay.com

В Киеве возобновили вакцинацию граждан в будние дни. Получить прививку можно в Центре вакцинации, который обустроили в Международном выставочном центре.

Получить вакцину можно будет с четверга, 24 июня. Центр будет работать и в выходные, сообщили в Киевской городской государственной администрации.

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"Этот вопрос тщательно прорабатывается. Планируем провести прививки от коронавируса с четверга по субботу. Соответствующее решение должно появиться уже сегодня", - говорят в КГГА.

Со вторника, 9 июня, киевляне могут записаться на массовую вакцинацию от коронавируса через медицинский портал для пациентов Helsi.me и не тратить время в живой очереди.

Изменение режима работы Центра вакцинации в Киеве связана с экспериментом городской власти. В КГГА хотят протестировать, как будет работать массовая вакцинация в будние дни. К тому же это решение позволит отдохнуть медикам, которые до этого работали без выходных.