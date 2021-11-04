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четверг, 04 ноября 2021 12:57

В Киеве 8-летний стал жертвой Covid-19. Среди умерших - ни одного вакцинированного

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В Киеве 8-летний стал жертвой Covid-19. Среди умерших - ни одного вакцинированного
В Киеве ежедневно умирают 40-60 больных с коронавирусом - Кличко. Фото: pixabay.com

За минувшие сутки, 3 ноября, в столице подтвердили 1836 новых случаев коронавируса. 941 киевлянин выздоровел, 41 человек умер.

Среди жертв болезни - 8-летний мальчик, 26 женщин от 55 до 86 лет, 14 мужчин от 31 до 79 лет, сообщил мэр города Виталий Кличко в Facebook.

"Наибольшее количество случаев заболевания выявили в районах: Деснянском - 414, Дарницком - 296 и в Святошинском - 188", - отметил Кличко.

Всего с начала пандемии в Киеве коронавирус подхватили более 265 тис. жителей столицы. Умерли 6378 инфицированных, побороли болезнь более 232 тыс. киевлян.

В Киеве в течение этой недели ежесуточно от осложнений коронавирусной болезни умирают от 40 до 60 человек. Среди умерших - ни одного вакцинированного, отметил Кличко на брифинге 4 ноября, передает Укринформ.

"Ситуация с распространением вируса в стране тревожная. Украина сегодня третья в мире и вторая в Европе по смертности от Covid. 99 процентов попадающих в больницы это люди не вакцинированы. И среди тех, кто умер от вируса в столице, ни одного вакцинированного", - сказал мэр.

Добавил, что в столичные больницы ежедневно госпитализируют с коронавирусом более 500 человек. Большинство из них находятся в тяжелом состоянии.

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Кличко отметил, что в столице практически заполнены все реанимации в больницах.

"Заполнены 70 процентов коек с кислородом. Как отмечают медики, в эту волну коронавируса в больнице нуждаются в три раза больше кислорода, чем в предыдущей волне. Мы делаем все возможное. 88 процентов коек в медучреждениях столицы оборудованы подачей кислорода", - рассказал Кличко.

Он заявил, что заседание Киевского городского совета проходит в условиях противоэпидемических мер.

"Чтобы попасть на заседание Киевсовета, все предъявляют Covid-сертификат либо отрицательный ПЦР-тест, либо документ об выздоровлении от коронавируса. Правила едины для всех киевлян. Депутаты Киевсовета - не исключение", - рассказал Кличко.

С 1 ноября Киев перешел в красную зону карантина. Теперь пассажиры обязаны заходить в общественный транспорт столицы с Covid-сертификатом, отрицательным ПЦР-тестом или тестом на антиген. Нарушителей будут штрафовать.

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04
ноября

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