В Киеве 2 дня подряд "пачками" горят машины

Во дворе столичной многоэтажки на просп. Героев Сталинграда, 41 сгорели 3 автомобиля. Пожар возник в ночь на 15 апреля.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Киева.

Фото: ГУ ГСЧС в Киеве

"На месте было установлено, что во дворе 10-этажного жилого дома в припаркованном автомобиле Volkswagen Caddy возник пожар с распространением на стоящие рядом автомобили Nissan TIIDA и Honda CR-V", - говорится в сообщении.

В 02:03 пожар был потушен. К ликвидации привлекли 13 пожарных и 2 единицы спасательной техники.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве огонь уничтожил дачи на воде: показали фото

"В автомобиле Volkswagen сгорел моторный отсек и салон, повреждено лакокрасочное покрытие. В Nissan сгорел моторный отсек, поврежден салон и лакокрасочное покрытие. У автомобиля Honda повреждено переднее правое крыло, бампер и фара", - добавили спасатели.

Причина возгорания устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

Ранее мы рассказывали о пожаре в ЖК "Львовский", расположенном в Петропавловской Борщаговке Киево-Святошинского района. Там огонь уничтожил 3 автомобиля: BMW, Haval и Chevrolet. Первую, вероятно, подожгли. По словам пострадавшего водителя, пожарные не могли добраться к месту происшествия через хаотическую парковку машин возле дома.