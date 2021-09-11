В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта: список улиц

В воскресенье, 12 сентября, в столице из-за пробега "Киевская десятка - 2021" ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.
С 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение на таких улицах:
Саксаганского;
проспекте Победы (в направлении центра).
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А также на частных улиц, прилегающих к маршруту:
Эспланадной;
Шота Руставели;
Большой Васильковской;
Антоновича;
Владимирской;
Тарасовской;
Паньковской;
Льва Толстого;
Симона Петлюры;
Шолуденко;
переулке Политехническом;
Академика Янгеля;
Гарматной;
выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.
С 20:00 11 сентября до 30 сентября на Броварском просп. столицы ограничат движение транспорта. Там начнется средний ремонт.
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