В Киеве 12 сентября ограничат движение транспорта: список улиц

В воскресенье, 12 сентября, в столице из-за пробега "Киевская десятка - 2021" ограничат движение транспорта на некоторых улицах. Об этом сообщила патрульная полиция Киева.

С 08:00 до 12:00 в Киеве ограничат движение на таких улицах:

Саксаганского;

проспекте Победы (в направлении центра).

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А также на частных улиц, прилегающих к маршруту:

Эспланадной;

Шота Руставели;

Большой Васильковской;

Антоновича;

Владимирской;

Тарасовской;

Паньковской;

Льва Толстого;

Симона Петлюры;

Шолуденко;

переулке Политехническом;

Академика Янгеля;

Гарматной;

выездах на проспект с Воздухофлотского путепровода, улицы Вадима Гетьмана.

С 20:00 11 сентября до 30 сентября на Броварском просп. столицы ограничат движение транспорта. Там начнется средний ремонт.