Важный проспект Киева перекроют для транспорта

С 20:00 11 сентября до 30 сентября на Броварском просп. столицы ограничат движение транспорта. Там начнется средний ремонт.

Об этом сообщила пресс-служба Киевавтодора.

Автор: КК "Киевавтодор" На Броварском просп. частично ограничат движение транспорта

"Покрытие заменять на участке от Черниговской площади до станции метро Лесная. Работать будут в направлении выезда из города. В ночь на 12 сентября на участке снимут старое дорожнее покрытие", - рассказали дорожники.

Они отметили, что во время ремонта движение ограничат частично.

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Почти на два месяца ограничили движение на трассе М-05 Киев - Одесса в направлении столицы. Причина - строительство транспортной развязки. На сколько участок перекрыли и как организовали объезд узнавайте по ссылке.