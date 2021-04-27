В Киев прибыло более 35 тыс. доз вакцины AstraZeneca

Вакцину используют для прививки лиц старше 65 лет. Фото: Reuters

Киев получил более 35 тыс. доз вакцины AstraZeneca.

Препарат предназначен для прививки лиц старше 65 лет и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации, сообщает Департамент здравоохранения Киевской городской государственной администрации.

Киевляне могут записаться на прививку у врача, с которым подписана декларация или в центре первичной медико-санитарной помощи по месту жительства.

Вакцинация киевлян старше 65 лет начинается с 28 апреля.

В столице подготовили 85 дополнительных пунктов прививки на базе ЦПМСД и 15 мобильных бригад. 12 из них обучены работать с вакциной AstraZeneca и CoronaVac и 2 с вакциной Pfizer. Еще одна бригада - резервная.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина хочет перехватить вакцину, от которой другие отказываются - СМИ

Дополнительно открыли еще 13 пунктов прививки. Их общее количество для работы на третьем этапе составит 98.

26 апреля на Covid-прививки к КНП "Консультативно-диагностический центр" Печерского района одновременно пришли десятки представителей китайской диаспоры. Это может быть частью правительственной программы Китая. На входе столичной больницы ждала куратор, которая координировала вход в медучреждение, разделив присутствующих на группы.