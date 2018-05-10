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четверг, 10 мая 2018 23:39

В КГГА рассказали, зачем и когда повысят стоимость проезда

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В КГГА рассказали, зачем и когда повысят стоимость проезда
Стоимость проезда не повысится до лета. ФОТО: poltava.sq.com.ua

Проезд точно не подорожает раньше середины лета, рассказал первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник в интервью "Сегодня".

Впрочем, повышение стоимости никоим образом не коснется льготников: пенсионеров, школьников, ветеранов АТО, многодетных семей и других категорий.

Возростание стоимости проезда, заметил он, обусловлено несколькими причинами. В частности, с момента последнего повышения тарифов подорожали топливо (с 19,44 до 24,06 гривны за литр), электроэнергия (с 1,98 до 2,29 гривны за кВт / ч), запчасти.

Выделенных из бюджета Киева средств (1,8 миллиарда гривен ежегодно) на закупку нового транспорта и ремонт старого предприятию не хватает - это, в свою очередь, угрожает безопасности пассажиров. Хотя за последние два года столичная администрация возобновила транспортный парк на 100 автобусов, 45 трамваев и 17 троллейбусов, 80% подвижного состава не обновлялись в течение 20-40 лет.

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"320 автобусов, 322 троллейбуса и 215 трамваев требуют замены. В столичном метрополитене работают 122 эскалатора, 27 из них отработали уже более 50 лет (процент изношенности 98%) и в ближайшие годы потребуют полной замены (в частности на станциях "Арсенальная", "Крещатик", "Университет", "Вокзальная"). Обновления требуют также объекты вентиляционной инфраструктуры, системы пожарной защиты и освещение", - пожаловался Поворозник.

Стоимость проезда увеличат и для того, чтобы повысить зарплаты работникам. В КП "Киевпасстранс" и "Киевский метрополитен" сейчас более 500 вакансий водителей: в них, мол, нет мотивации работать.

В планах властей - закупка новых остановок, введение электронного билета, системы учета пассажиров, топлива и елетроенергии.

24 апреля во Киевпастрансе анонсировали подорожание проезда в наземном общественном транспорте с 15 июля. В предприятии прогнозируют получить 1 117 400 000 грн доходов от перевозки пассажиров в 2018. Это на 53,7% больше фактических показателей 2017 года.

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