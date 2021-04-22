В какой зоне карантина окажется Киев после отмены локдауна

В Киеве количество госпитализированных больных коронавирусом уменьшилось. Фото: УНИАН

Несмотря на небольшую стабилизацию ситуации с коронавирусом в Киеве, городу еще далеко до прыжка с красной в желтую зону карантина. Некоторое время столица будет "оранжевой".

Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, пишет "Сегодня".

По его словам, локдаун положительно повлиял на три показателя в столице: первичное выявление инфекции, госпитализации и подтверждены случаи инфицирования.

"Количество заболеваний в тяжелой форме, летальность и загруженность реанимационных палат не уменьшается. Эти показатели являются чрезвычайно высокими. Положительная динамика есть, но она не такая быстрая, чтобы уже прогнозировать переход Киева в желтую зону карантина через две недели" , - отметил Рубан.

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Что касается количества госпитализаций Covid-больных в Киеве - то оно уменьшилось.

"Если раньше загрузки медицинских учреждений были под 100 процентов, то сейчас они уже меньше 80. Польза от локдауна очевидна, но не все так быстро происходит, как нам того бы хотелось. Люди должны строго соблюдать масочный режим и все меры безопасности" , - пояснил Рубан.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что Киев до конца апреля имеет шанс выйти из красной зоны карантина и попасть сразу в желтую.