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четверг, 14 мая 2020 13:57

В каких местах киевляне больше всего нарушали карантин

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В каких местах киевляне больше всего нарушали карантин
С начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 проколов на нарушителей карантина в столице. Фото: pixabay

86 протоколов на нарушителей карантина с начала мая составили в Киеве.

Правоохранители говорят, что основные нарушения были у памятников и монументов, об этом на брифинге рассказал киевский городской глава Виталий Кличко, передает "Укрінформ".

"С начала мая в столице составили 86 протоколов относительно нарушителей. А за праздничные дни 8-9 мая - всего 6 протоколов. Только за грубые нарушения. Понимая, что люди устали от карантина, патрульные в основном проводили профилактические беседы. Людей просили не собираться большими компаниями, не идти на пикники в парки и скверы. Но, как мы видели, подействовало это далеко не на всех", - сказал Кличко.

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В местах нарушений люди собирались на немногочисленные митинги. Из-за ограничений правоохранители пропускали на территорию парков по два человека с определенным промежутком времени и требовали соблюдать дистанцию ​​в полтора метра.

"Выдавали защитные маски тем, у кого их не было. Спасатели каждый час проводили дезинфекцию на аллее Героев Крут и на территории парка Вечной славы", - добавил Кличко.

По его словам, с начала ограничительных мер полиция составила почти 1200 проколов на нарушителей карантина в столице.

Столичная власть снова усилит карантин, если ситуация с коронавирусом ухудшится. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

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Дата
14
мая

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