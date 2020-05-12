Кличко пригрозил киевлянам новыми ограничениями

Мэр предупредил, что в случае вспышки в столичных больницах не хватит коек для инфицированных. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Столичная власть снова усилит карантин, если ситуация с коронавирусом ухудшится.

Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"К сожалению, многие киевляне сами себе сняли ограничения. Продолжают ходить в парки, детские площадки, компаниями на пикники. Не соблюдают элементарные меры безопасности. Очевидно, сейчас мы имеем эти радости жизни после Пасхи и майских праздников. На днях было три выходных и в столице было просто массовое гуляние. Я хочу подчеркнуть, ослабление мы вводим постепенно, чтобы понять, где основные риски. Если за неделю ситуация резко ухудшится, другого выхода, как вернуться к ограничениям, у нас не будет", - заявил Кличко.

Он отметил, что вовремя введенный карантин предупредил инфекционный взрыв и не позволил медицине "лечь".

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12 мая в Киеве начался первый этап смягчения карантина, введенного из-за пандемии коронавируса. В частности, восстанавливают работу отдельные учреждения торговли и оказания бытовых услуг, непродовольственные магазины, салоны красоты, косметологические кабинеты, парикмахерские, небольшие производства непродовольственных товаров и тому подобное.