В Кабмине заговорили о передаче костела Святого Николая католикам

Костел Святого Николая могут передать католикам. Фото: Александр Хоменко, hromadske

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил Минкульту проработать вопрос о передаче костела Святого Николая в Киеве римско-католической общине.

Об этом глава правительства заявил во время пресс-конференции 14 сентября.

"Это не секретное распоряжение. Это поручение. Среди других мероприятий был пункт, в котором писали министру культуры проработать вопрос возможности передачи костела римско-католической общине. Этот вопрос будет обсуждаться комплексно", - сказал Шмыгаль.

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Он напомнил, что президент Владимир Зеленский поручил правительству безотлагательно реставрировать костел.

"Есть также указ президента, в котором четкое поручение реставрировать костел. Ключевая задача - сохранить уникальный памятник культуры", - резюмировал чиновник.

Костел Святого Николая в Киеве вспыхнул вечером 3 сентября. Пожар возник во время репетиции на органе. Основная версия - возгорание электропроводки в корпусе инструмента. Благодаря действиям ГСЧС удалось избежать значительных повреждений. На месте ЧП они прибыли в считанные минуты. Община римско-католического прихода призвала власти вернуть костел Святого Николая в собственность религиозной общины. Вскоре в СМИ распространили информацию, что Денис Шмыгаль 7 сентября якобы подписал распоряжение о подготовке передачи костела Святого Николая римско-католической общине.