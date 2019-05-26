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В июне перекроют Крещатик

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В июне перекроют Крещатик
Крещатик будет перекрыт два дня, Фото: Униан

В Киеве в начале июня перекроют движение по центральной улице Крещатик. Это связано с празднованием Всемирного дня защиты детей. Состоится патриотически-молодежная акция "За семью и детей".

Организаторы говорят, что акция ставит перед собой задачу укрепления семейных ценностей, повышение роли семьи в глазах молодого поколения. А также популяризацию здорового образа жизни и национально-патриотическое воспитание молодежи.

Так, улицу Крещатик перекроют для автомобилей на два дня. Ограничения начнутся с полуночи 1 июня и продлятся до 23:59 2 июня. Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Как отмечается, на этот период будет запрещено движение для всех видов транспорта от Майдана Независимости до улицы Прорезной.

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В то же время для проведения этой акции будет нужно свести конструкции и установить оборудование. Эти работы начнут 31 мая на пешеходной части Крещатика с 12:00, а завершат - в 10:00 1 июня. Разбирать их будут с 22:00 2 июня до 12:00 3 июня.

В Киеве открыли частично стеклянный пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

В церемонии открытия были мэр столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Они вместе попрыгали на мосту, тем самым протестировав стеклянный пол на прочность.

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