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суббота, 25 мая 2019 23:01

Ко дню Киева открыли пешеходно-велосипедный мост на Владимирскую горку
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Новый киевский мост
Новый киевский мост
Новый киевский мост
Новый киевский мост
Новый киевский мост

В Киеве открыли пешеходно-велосипедный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой.

В церемонии открытия принял участие мэр украинской столицы Виталий Кличко и его брат Владимир. Вместе они протестовали стеклянный пол на прочность, сообщила пресс-служба КГГА.

Длина моста составила 210 метров, ширина - 6 метров с увеличением до 14 метров в зонах смотровых площадок. Мостовой переход выполнен из бетона, железа и стекла. Высота двух центральных опор моста - 22 и 32 метра.

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Стоимость моста составила 275 млн гривен, благоустройство части Владимирской горки и строительство нового фонтана обошлось еще в 90 млн гривен, укрепление склонов стоило еще 55 млн гривен.



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