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среда, 22 января 2020 15:22

В этом году на аэропорт Борисполь ждет обновление

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В этом году на аэропорт Борисполь ждет обновление
В аэропорту Борисполь планируют построить автовокзал. Фото: ato.ru

В 2020 году в аэропорту Борисполь планируют построить автовокзал.

"О инфраструктурных планов на этот год, достроим перрон возле терминала D. Сделаем автовокзал и зала ожидания для пассажиров железнодорожного пересадочного узла", - гендиректор аэропорта Павел Рябикин в интервью Liga.net.

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От остальных проектов, от озеленения к строительству галереи терминала D, аэропорта пришлось пока отказаться. Это связано с тем, что Кабмин обязал Борисполь выплачивать 90% дивидендов вместо 40%.

В терминале В аэропорта Борисполь прощаются с экипажем и пассажирами рейса Тегеран-Киев. В самолет Boeing 737 попала иранская ракета 8 января. Тела погибших привезли около 11:00. Их встречали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Алексей Гончарук, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков и президент компании МАУ Евгений Дыхне. Под грустную музыку солдаты в парадной форме несли закрытые гробы от самолета к машинам. Они были укутаны в флаг Украины. Далее их перевозили в терминал В.

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