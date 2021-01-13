В ДТП автомобиль перевернуло на бок - водитель был "под кайфом"

В Киеве на ул. Аэродромной произошло ДТП с участием 2 автомобилей Volkswagen. Одна из машин перевернулась на бок.

Автопроисшествие произошло во вторник, 12 января, сообщила патрульная полиция города.

Фото: Патрульная полиция Киева

"Во время общения с водителями, у одного из них инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. От прохождения освидетельствования на состояние опьянения в установленном законом порядке мужчина отказался", - говорится в сообщении.

Патрульные составили на обоих водителей протоколы. В результате ДТП никто не пострадал.

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