В Днепре советуют не купаться. Нашли опасную инфекцию

В Днепре обнаружили кишечную палочку и цветения воды. Купание может вызвать инфицирование. Фото: Климентий Семенюк, "Большой Киев"

Столичные власти призвали киевлян и гостей города воздержаться от купания в Днепре из-за риска заражения кишечной палочкой.

Об этом заявил начальник Госпродпотребслужбы столицы Олег Рубан, пишет Obozrevatel.

По его словам, все необходимые локации подготовлены для отдыха, пляжи полностью соответствуют санитарным нормам. Однако "не сильно радостная ситуация с основными показателями качества воды в Днепре".

"Увеличенные показатели по содержанию химических веществ, увеличены бактериологические показатели, поэтому сегодня пляжи можно использовать для отдыха, но нет радостных данных по купания в реке Днепр", - объяснил Рубан.

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Он добавил, что ожидаются результаты исследований днепровской воды от Минздрава.

"Они должны быть на этой неделе. Но на сегодня результаты отрицательные", - сказал чиновник.

Кроме кишечной палочки, в реке зафиксировали цветение воды.

В этом купальном сезоне будут работать 120 лайфгардов на 26 спасательных постах столицы. Спасатели прошли все этапы подготовки: составили нормативы по плаванию, прошли обязательный курс домедицинской помощи, научились спасать людей на воде и успешно сдали экзамены. Яркие фото подготовки - по ссылке.