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вторник, 20 августа 2019 08:22

В День Независимости в Киеве перекроют движение: список улиц

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В День Независимости в Киеве перекроют движение: список улиц
В Киеве будут перекрывать улицы в День Независимости. Фото: Прямой

В Киеве будут перекрывать улицы ко Дню Независимости.

23 августа с 7:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Прорезной) у административного здания Киевского городского совета (ул. Крещатик, 36);

23 августа с 7:00 до 24 августа 18:00 на Русановском бульваре (возле памятника Н. Гоголю, а также на перекрестке Русановской набережной и Русановского бульвара) через Забег в вышиванках ко Дню Независимости Украины;

24 августа с 08:00 до 22:00 - на ул. Крещатик (от ул. Богдана Хмельницкого до бульвара Тараса Шевченко) на время проведения мероприятия, посвященного памяти погибших бойцов.

24 августа с 07:00 до 13:00 - Русановская, Днепровская набережная и Русановский бульвар из-за Забега в вышиванках.

24-25 августа - ул. Владимирской (от ул. Большой Житомирской до ул. Десятинной) на время проведения фестиваля искусств.

Транспортное движение ограничат 22 и 23 августа из-за подготовку к празднику.

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22 августа с 18:00 до 23:00 - на ул. Крещатик от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Трехсвятительской, на ул. Михайловской от ул. Костельной до ул. Крещатик;

23 августа с 17:00 на ул. Большой Житомирской от ул. Владимирской, на ул. Михайловской, Костельной, Трехсвятительской, на Владимирском спуске от ул. Петра Сагайдачного до Европейской площади, ул. Михаила Грушевского от Петровской аллеи до Европейской площади. Возможно перекроют ул. Михаила Грушевского и Петровскую аллею.

24 августа с 10:00 до 12:00 на ул. Владимирской от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко, на бульваре Тараса Шевченко от ул. Владимирской до площади, на ул. Большой Васильковской от ул. Петра Скоропадского к площади, на ул. Бассейной от Крутого спуска до ул. Крещатик.

В Киеве провели первую организационную репетицию Марша защитников Украины по случаю Дня Независимости.

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20
августа

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