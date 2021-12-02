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четверг, 02 декабря 2021 13:24

В честь покойного экс-мера Киева Омельченко хотят назвать улицу

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В честь покойного экс-мера Киева Омельченко хотят назвать улицу
Александр Омельченко. Фото: Борис Корпусенко, "Вечерний Киев"

Одну из столичных улиц предлагают назвать в честь покойного экс-мера Киева Александра Омельченко.

Соответствующее ходатайство на заседании Киевсовета 2 декабря озвучил депутат Владимир Яловой, передаёт Gazeta.ua.

"Я прошу в честь Александра Омельченко – Героя Украины, почетного гражданина Киева, заслуженного строителя Украины, экс-мера, народного депутата и депутата Киевсовета многих созывов – наименовать одну из улиц нашего города и увековечить память Александра Омельченко. Это будет символическим знаком должного уважения за отданные им усилия на благосостояние киевлян и строительство столицы", - сказал Яловой, который много лет был заместителем Омельченко во время его мэрства.

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В конце он обратился к мэру города Виталию Кличко с просьбой поручить профильным подразделениям КГГА подготовить по этому ходатайству соответствующий проект решения Киевсовета.

Кличко поблагодарил депутата за инициативу и дал протокольное поручение.

Александр Омельченко скончался на 84 году 25 ноября от осложнений коронавируса. Последние недели он провел в больнице.

Александр Александрович в 1996 году был назначен главой КГГА. После принятия закона о столице, он пошел на выборы. В мае 1999-го его поддержали 76% киевлян. В 2006-м Омельченко проиграл выборы Леониду Черновецкому.

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Дата
02
декабря

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  • Голосованием за муниципальную власть
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  • Оставить без изменений
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