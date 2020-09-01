В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей

Международная авиакомпания "МАУ" прокомментировала поведение пассажирки, которая 30 августа несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Пассажирку компания внесла в черный список.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
"По факту грубого нарушения правил авиационной безопасности и поведения на борту, пассажирка внесена в черный список. В дальнейшем МАУ откажет ей в каких-либо перелетах в пределах всей сети маршрутов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что нарушительница летела чартерным рейсом Киев-Анталия с отдыха с мужем и детьми.
"Командир воздушного судна сразу вызвал представителей подразделений авиационной безопасности, пограничной службы, полиции и медпункта аэропорта "Борисполь". Представители полиции и врачи не получили адекватного объяснения от женщины. Установлено, что она не находилась под влиянием алкогольных и наркотических веществ", - уточнила пресс-служба.
Адекватной реакцией со стороны правоохранительных органов по мнению руководства авиакомпании МАУ может быть исключительно сопоставимо высокий штраф.
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Авиакомпания Wizz Air снова отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления. Все из-за роста количества новых случаев коронавирусной инфекции в Украине. Об этом пишет ERR.
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