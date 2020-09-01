В черный список: МАУ прокомментировала инцидент с пассажиркой-нарушительницей

Международная авиакомпания "МАУ" прокомментировала поведение пассажирки, которая 30 августа несанкционированно открыла аварийный выход самолета и вышла на его крыло. Пассажирку компания внесла в черный список.

Об этом сообщила пресс-служба компании.





Автор: flyuia.com Пассажирка не находился под воздействием наркотических веществ

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Авиакомпания Wizz Air снова отменила рейсы из Украины в Эстонию через день после обновления. Все из-за роста количества новых случаев коронавирусной инфекции в Украине. Об этом пишет ERR.