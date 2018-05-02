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среда, 02 мая 2018 16:39

В Чернобыле на выходных задержали 9 сталкеров
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Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн)
Фото: ГУНП в Киевской области
За выходные в зоне отчуждения ЧАЭС задержали девять сталкеров
Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн)
За выходные в зоне отчуждения ЧАЭС задержали девять сталкеров

За выходные в зоне отчуждения ЧАЭС задержали 9 сталкеров.

Три группы туристов-экстремалов из Житомирской, Киевской и Закарпатской областей обошли контрольно-пропускные пункты и незаконно проникли на территорию зоны отчуждения, сообщили в ГУЧП в Киевской области.

В отношении нарушителей составлены административные протоколы по статьям о нарушении требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению.

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"Их обнаружили во время патрулирования сотрудники отдела полиции зоны ЧАЭС и отделения обеспечения физической защиты объектов "Чернобыльский спецкомбината". Сталкерам грозит штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 гривен)", - говорится в сообщении.

В полиции Киевской области напоминают, что в отдельных районах зоны отчуждения еще достаточно высокий уровень радиационного загрязнения.

"Незаконно проникая в зону отчуждения, вы подвергаете опасности не только себя, но и других людей", - предупредили в полиции.

Люди, которые 26 апреля 1986 года первыми ликвидировали последствия аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали о катастрофе. Документальный фильм "Чернобыль. Моя смена" презентовало "Радио Свобода".

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02
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